Из-за снегопада в Сумах за день произошло в полтора раза больше аварий, чем за Рождественские выходные Снежные метели, о которых предупреждали синоптики, пришли в Сумскую область. Снегопады начались в южных районах области: Ахтырке, Тростянце, постепенно перемещаясь на север. В результате в Сумах произошло в полтора раза больше аварий, чем за рождественские выходные.

В Сумах осадки начались в половине восьмого утра. Водители, которые приехали утром с севера, снег увидели только в Сумах, пишет Суспільне.

- Дорога была сухой, сюда приехали - и в половине восьмого пошел снег. А так была прекрасная погода. Сейчас сидим, будем в 12 ехать на Глухов. Какая будет дорога - зависит от водителя, - говорит водитель рейса «Глухов-Сумы» Леонид Бойко.

Корр.: - А от дорожников не зависит?

- А на них надежды нет. У них то солярки нет, то еще чего-то, а ехать надо.

Около 11.00 на автовокзале «Сумы» все рейсы работали, рассказал заместитель директора Александр Дорош,

- Никаких запретов ни от администрации, ни от дорожников о закрытии каких-то направлений нет. По информации от водителей - все едут по расписанию. В дальнейшем, когда выпадет снега больше, возможно, и будет такая ситуация, что те направления, где снег не чистят, с затрудненным движением, будем корректировать, исходя из погодных условий, - сказал он.

На 15.00 на остановке общественного транспорта «Улица Сергея Табалы» в Сумах троллейбусы не останавливаются из-за гололеда.

- С утра наши троллейбусы не смогли осуществлять проезд через участки, которые предусматривают спуск или подъем коммунального транспорта из-за гололеда на дорогах. Из-за снежных заносов они проходили одну остановку, ведь во время посадки-высадки могли произойти такие ситуации, что продолжение движения было бы невозможным, потому что троллейбусы буксуют, - говорит пресс-секретарь КП «Электроавтотранс» Ирина Крячко.

Снег на дорогах повлиял на количество аварий. За полдня их произошло в полтора раза больше, чем за четыре рождественских выходных. Никто не погиб и не травмировался.

- По состоянию на 18.00 в областном центре произошло 11 дорожно-транспортных происшествий. В двух случаях инспекторы оформили административные материалы и составили на виновника ДТП протокол. В других 9-ти случаях водители пришли к общему согласию, составили европротокол, - рассказал представитель патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

Слой снега, выпавшего оказался немного меньше, чем предполагалось, рассказали в сумском гидрометцентре. Там прогнозировали до 15 см снега.

- Сегодня погода в области определяется южным циклоном, который привел к осложнению погодных условий. Наблюдаются осадки в виде значительного снега, порывы ветра до 12 м/с, метель. Осадки сохранятся до конца суток, но постепенно начнут прекращаться в южных районах, затем - в областном центре и где-то до конца суток они прекратятся и в северных районах области, потому что циклон движется с юга - на северо-восток, - отметил заведующий сектором метеопрогнозов Юрий Литвинов.

По его словам, снег еще ожидается 15 января, но меньшей интенсивности. С 16-го января будет значительное понижение температуры до -20 °C ночью, а днем до - -12 °С. Такая морозная погода сохранится до Крещения.

Как рассказал в 17.00 директор областного департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, ни один автобусный рейс в пределах области не отменили. К вечеру в Сумах снегоуборочная машина задела легковушку, а вблизи областного центра, по направлению Белополье перевернулась машина.