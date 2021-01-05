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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:49207

Сумские биатлонисты снова в хвосте на Кубке мира

Шестой этап Кубка мира в немецком Оберхофе стартовал сегодня мужским спринтом.

Результаты предыдущего этапа, прошедшего здесь же в Оберхофе в минувший уик-энд были не самыми удачными для украинской команды, и сегодня спортсмены и тренеры сборной надеялись на прогресс в спринте. Задача, правда, усложнялась сильным порывистым ветром на стадионе – условия для стрельбы были гораздо сложнее, чем всего несколько дней назад, пишет biathlon.com.ua.

Тем не менее, прогресс состоялся! Украинцы заметно улучшили результаты (правда, не все) в сравнении с предыдущим спринтом. «Локомотивом» здесь выступил капитан мужской команды Дмитрий Пидручный. Можно только мечтать о том, что могло бы быть, не промахнись Дима в стойке. Но и с учетом круга штрафа гонка в исполнении Пидручного получилась элитной, а последний круг – настоящим знаком качества! Достаточно сказать, что за последние три с половиной километра лучший из украинцев опередил таких «зубров» современного биатлона, как Бенедикт Долль, Себастьян Самуэльссон, Кантен Фийон Майе и Эмильен Жаклен – сплошь чемпионы мира и Олимпийских игр!

Да, сегодня немного не хватило для повторения личного рекорда сезона, и цветочная церемония прошла мимо Пидручного. Но и место в десятке сильнейших в такой конкурентной гонке – достойнейший результат! А учитывая ту компанию, которая расположилась в финишном протоколе рядом с Дмитрием, очень жаль, что в программе этапа не предусмотрен персьют. Впрочем, и массовый старт – гонка для Пидручного, куда украинец уверенно отобрался по итогам этого этапа!

Второму из украинцев в этой гонке и в сезоне в целом Артему Приме сегодня не хватило уверенности в работе на рубеже – три промаха отбросили нашего биатлониста за пределы топ-40, несмотря на довольно приличный ход по дистанции и высокую скорострельность. Итоговое место Артема в спринте – 48-е.

Сразу за более опытным партнером по сборной расположился сумчанин Антон Дудченко, который на предыдущем этапе выступил лишь в одиночном миксте, но вполне достойно выглядел в этой гонке. Промах не позволил нашему спортсмену претендовать на кубковые очки, но остается надежда, что Антон «разгоняется» к чемпионату мира.

Уроженец Сумщины Артем Тищенко, стартовавший первым из украинцев, в этой гонке, помимо собственно борьбы за результат, пытался продемонстрировать Юраю Санитре готовность побороться за место в эстафете, которая состоится в пятницу. Для Артема Оберхоф – вообще удачный стадион: в 2015 году именно здесь, тогда еще дебютант Кубка мира, Тищенко показал лучший результат в карьере, попав в десятку сильнейших. Однако сегодня даже самые большие оптимисты вряд ли прогнозировали такой результат для Артема – смазанная предсезонная подготовка «команды Б» не способствует стремительному вхождению в сезон. Особенно явно проявилось это на последнем круге дистанции, где Артем уступил 1:25 лучшему графику… Как итог – 78-е место с одним кругом штрафа.

Ближайший конкурент Тищенко за место в эстафете – его земляк Руслан Ткаленко был еще менее убедителен на огневом рубеже – три промаха. К тому же, на последнем круге у Руслана произошло такое же западение скорости, как у Артема, а общий результат оказался еще ниже – 88-й.

Как видим, никому из украинцев не удалось продемонстрировать чистую стрельбу на двух рубежах. А вот пропуском на пьедестал почета сегодня были только «нули». В итоге все вновь свелось к борьбе двух норвежцев – Йоханнеса Бё и Стурла Легрейда. И в спринте желто-красный биб Йоханнеса оказался бОльшим козырем, чем синяя майка Стурла, хотя последний и стрелял чуть быстрее, чем двукратный обладатель Большого хрустального глобуса. Однако скорость у Бё-младшего сегодня была лучшей в пелотоне, что и принесло ему уже 51-ю победу в карьере!

Легрейд отстал на 12 секунд и в очередной раз продемонстрировал, что уже готов бросать вызов лидеру мирового биатлона практически в каждой гонке. Третьим стал немец Арнд Пайффер, который с той же безошибочной стрельбой уступил времени победителя 28 секунд.

В общем зачете Кубка мира дистанция между двумя норвежцами сохраняется примерно прежней – отрыв Йоханнеса Бё от Стурла Легрейда составляет 47 очков. Любопытно, что и два последующих места в тотале занимают представители этой скандинавской сборной Йоханнес Дале и Тарьей Бё. Дмитрий Пидручный благодаря блестящей гонке вернулся в топ-30, занимая сейчас 28-ю строчку.

Несколько «веселее» пошли дела команды и в Кубке наций – Украина остается 12-й, но отставание от топ-10 сократилось до 38-ми баллов. С этой точки зрения очень важной будет эстафета в пятницу.

Ну а завтра шестой этап Кубка мира в Оберхофе продолжится женским спринтом. Также напомним, что в четверг пройдут и первые старты в Кубке IBU, который в этом сезоне начинается только в январе вследствие пандемии коронавируса.

Спринт. Мужчины

1.  Йоханнес Тингнес Бё (0+0)  24:43,6

2.  Стурла Легрейд (0+0)  +12,4

3.  Арнд Пайффер (0+0)  +27,9

...

7.  Дмитрий Пидручный (0+1)  +45,5

48.  Артем Прима (1+2)  +2:18,3

49.  Антон Дудченко (0+1)  +2:20,4

78.  Артем Тищенко (1+0)  +3:17,8

88.  Руслан Ткаленко (1+2)  +4:01,0

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