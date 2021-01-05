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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:18495

За сегодня в Сумах произошло 11 ДТП

По состоянию на 18.00 патрульные полицейские получили 11 сообщений о совершении ДТП в областном центре.

Из них 2 ДТП оформили инспекторы и в 9 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротоколы. К счастью, никто не пострадал.

На автодорогах, которые обслуживаются патрульной полицией (Н 07 «Киев - Сумы – Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н 12 «Сумы – Полтава" от Сум до границ Полтавской области), зафиксирована 1 материальная авария.

Также инспекторы контролируют состояние дорог и сообщают коммунальным службам о проблемных участках и местах с возможным осложнением движения транспорта.

Если во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, призовите на помощь полицию или аварийные службы. Не будьте равнодушным, возможно, завтра помощь понадобится именно вам.

Напоминаем, что при неблагоприятных погодных условиях возрастает вероятность попасть в ДТП. Призываем всех быть ответственными участниками дорожного движения!

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