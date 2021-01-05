АФФК «Сумы» в контрольном матче победил «Технология» АФФК «Сумы» в рамках подготовки к первому матчу 1/8 финала Кубка Украины против киевского «Eldorado» провел контрольный матч против команды Высшей лиги чемпионата АФС – «Технологии».

Игра завершилась победой команды Ивана Скицко - 5:2. Хет-трик на счету Андрея Целика, по мячу забили Денис Зеленкевич и Дмитрий Игумнов.

Ярослав Песоцкий, тренер АФФК «Сумы»: «Мы продолжаем подготовку к встрече Кубка Украины. В команде появился новый игрок - Алексей Фетько. Сейчас важно его наигрывать не только на тренировках, а и во время матчей, поэтому решили провести контрольную игру. Сегодня пытались наиграть «четверки» на матч с киевлянами, дали поиграть всем вратарям и проверили молодежь - Власенко и дроги. Настраиваемся на серьезный матч в субботу».