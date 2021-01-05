В Сумах начали рассматривать дело в отношении замначальника Госэкоинспекции Сегодня, 13 января, состоялось первое заседание по существу по делу в отношении заместителя начальника Госэкоинспекции Сумской области Александра Уварова, которого обвиняют в вымогательстве взятки.

На заседание в Заречном районном суде в г. Сумы не явился один из защитников обвиняемого, поэтому после зачитывания обвинительного акта прокурором, судья заседания отложила, пишет Суспільне.

«Неправомерная выгода в сумме 50 000 гривен за неотражение в акте проверки выявленных нарушений и издание предписания об их устранении, а также не проведение дальнейшей проверки с использованием своих служебных полномочий», - говорит прокурор Константин Алферов.

Напомним: чиновника задержали 4 августа 2020 года в момент получения 50 000 гривен от представителя общества «Керамейя», от которого, как указано в обвинительном акте, и требовал деньги обвиняемый. Сам чиновник сегодня не стал комментировать обвинительный акт.

«Кому интересно - они и так знают мою позицию. Я отказываюсь от любых комментариев», - сказал г-н Уваров.

Прокуратура инкриминирует чиновнику статью «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом». Если вину Александра Уварова докажут, ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.