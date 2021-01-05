В Сумской мэрии посчитали, сколько спецмашин и коммунальщиков очищают город от снега Работники КП «Дорремстрой», КП «Паркинг» и КП «Зеленстрой» ликвидируют последствия снегопада и гололеда.

По информации директора КП «Дорремстрой» Александра Вегеры, по состоянию на 12:00 дорожники использовали 360 куб. м противогололедной смеси (360 т соли и 380 т гранотсева).

После обработки песчано-солевой смесью для размягчения снежных масс и предотвращения образования наката, на автодороги вышли 78 единиц специализированной техники среди которых дорожные комбинированные машины (МДК, ЭД-403, ТР-130), самосвалы МАЗ, которые переоборудуются в дорожные комбинированные машины МДКЗ, тракторы с отвалом (Т-150), снегоочистительная техника (ПМ-130), тракторные щетки (КО-707, BELARUS), снегопогрузчики, автогрейдеры, фронтальные погрузчики (ТО-30, ТО-18, JCB) и самосвалы (ЗИЛ , КрАЗ, КамАЗ).

К работе привлечены 60 работников этого коммунального предприятия.

Очисткой 307 остановок общественного транспорта, которые находятся на содержании КП «Паркинг», в течение дня занимались 18 работников, сообщил директор КП «Паркинг» Олег Славгородский.

На закрепленных территориях, в том числе скверах и парках, порядок приводило КП «Зеленстрой».

Вся спецтехника КП «Дорремстрой» будет работать непрерывного в круглосуточном режиме до прекращения осадков и полного расчистки дорог и тротуаров от снега, в соответствии с договором с департаментом инфраструктуры города.