На въезде в Сумы перевернулась легковушка Сегодня, 13 января, около 16.00 произошло ДТП на въезде в Сумы со стороны Белополья.

Об этом в Фейсбуке сообщил Богдан Калиниченко. «На въезде в Сумы, будьте осторожны. Все живы», - написал он. Подробности аварии позже…