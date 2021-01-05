На въезде в Сумы перевернулась легковушка

Об этом в Фейсбуке сообщил Богдан Калиниченко. «На въезде в Сумы, будьте осторожны. Все живы», - написал он.
Подробности аварии позже…
Фото выложила в Фейсбуке начальник управления культуры Сумской ОГА Елена Мельник.
Хоккеистки МСК «Сумчанка» стали героинями календаря на 2021 год.
Сегодня, 30 августа, на специальные конструкции в начале улицы Соборной начали вешать разноцветные зонтики
МСК «Сумчанка» сыграла с мужским клубом из ОАЭ «Sharjah Tigers», за который выступают игроки из ОАЭ, Индии, Пакистана и Бангладеш. Игра состоялась в детском парке «Сказка».
4-й тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд. МСК «Сумчанка» - «Колос», 6:1.
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