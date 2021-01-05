В Сумах объявили конкурс художественных защитных масок Галерея BureauArt и Центр образования на протяжении жизни объявили конкурс художественных защитных масок ARTMASK21.

Во времена пандемии мы все спрятались за защитными масками. Художники спрятались за арт-масками. Но те примеры, которые попали в соцсети, не вдохновляют к развитию искусства. Нам кажется, что в Украине есть абсолютно уникальные арт-идеи, которые могут всколыхнуть арт-пространство и показать, что художники на карантине - это гораздо больше, чем просто художники! – пишут организаторы ф Фейсбуке.

Участие могут принять профессиональные художники и любители. Им необходимо показать маску, изготовленную собственноручно любым способом (но реальную, не виртуальную), надетую на лицо автора или модели или манекена. Пропорции фотографии должны быть близки к паспортному фото (маска занимает не менее 25% фотографии).

Конкурс проводится с 12 по 22 января. Для участия необходимо заполнить гугл форму.

Призы: сувенирная продукция от ОО «Центр образования на протяжении жизни» и предмет искусства от галереи BureauArt.

Жюри состоит из четырех художников: ОО Центр образования на протяжении жизни (1 эксперт), Bureau Art (2 эксперта), независимый художник (1 эксперт).