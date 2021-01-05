Серед поповнень фонду Шосткинського краєзнавчого музею – сімейна реліквія міського голови Фонди Шосткинського краєзнавчого музею поповнилися цінними експонатами.

Деякі з них напряму пов’язані з родом Скоропадських – засновниками Гамаліївського Свято-Харалампієвського монастиря. Про це пише на своїй сторінці у Фейсбук Олена Чанцева-Коваленко? пише Шостка.інфо.

Зокрема, міський голова Шостки Микола Нога передав музею особисту ікону-складень. На ній посередині зображений образ Св. Миколая. Такі речі священнослужителі свого часу носили у себе на грудях. Головна зберігачка фондів музею Тамара Крупеня високо оцінює складень. Та ще й зберігся він, каже, досить добре, річь не потребує жодного відновлення.

Жителі села Гамаліївка передали 2 полотняні сорочки – чоловічу і жіночу. Повсякденний одяг зшитий з домотканого полота, при чому в ручну.

Відтепер зберігатимуться у фондах краєзнавчого музею і 13 фотокопій із зображеннями Гамаліївського Свято-Харалампієвського монастиря у різні часи. Наприклад, на 2-х з них зафіксовано монастир у період занепаду.

Ці світлини обов’язково увійдуть в експозицію, присвячену історії монастиря в Гамаліївці та її засновникам – роду Скоропадських.

Фото зі сторінки у Фейсбук Олени Чанцевої-Коваленко