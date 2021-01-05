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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:52302

Зимние опасности: советы водителям от сумских спасателей

13 января в результате ухудшения погодных условий Сумскую область накрыло сильным снегопадом и метелью, а на дорогах образовалась гололедица (I уровень опасности, желтый).

Поэтому специалисты Службы спасения напоминают водителям:

- автомобильная резина должна быть заменена на зимнюю, а также важно вовремя провести техническое обслуживание транспортного средства;

- перед выездом хорошо прогревайте автомобиль, тщательно очищайте стекла и фары от снега и льда для хорошей видимости за рулем;

- не отвлекайтесь от дороги и пользуйтесь ремнями безопасности;

- соблюдайте безопасную дистанцию;

- двигайтесь только с включенными габаритными огнями и ближним светом фар;

- придерживайтесь безопасного скоростного режима;

- четко придерживайтесь требований Правил дорожного движения и дорожных знаков;

- пользуйтесь подручными средствами, если автомобиль застрял;

- на зимней дороге тормозите плавно.

Уважаемые сумчане! Отправляясь зимой в дорогу, учитывайте предупреждения спасателей. При неблагоприятной погоде, если вашу поездку можно отложить или изменить маршрут на более безопасный, - сделайте это, чтобы предупредить возникновение чрезвычайных происшествий на дорогах.

Если с вами произошло ЧП - звоните по телефону 101, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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