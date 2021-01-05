Зимние опасности: советы водителям от сумских спасателей

Поэтому специалисты Службы спасения напоминают водителям:
- автомобильная резина должна быть заменена на зимнюю, а также важно вовремя провести техническое обслуживание транспортного средства;
- перед выездом хорошо прогревайте автомобиль, тщательно очищайте стекла и фары от снега и льда для хорошей видимости за рулем;
- не отвлекайтесь от дороги и пользуйтесь ремнями безопасности;
- соблюдайте безопасную дистанцию;
- двигайтесь только с включенными габаритными огнями и ближним светом фар;
- придерживайтесь безопасного скоростного режима;
- четко придерживайтесь требований Правил дорожного движения и дорожных знаков;
- пользуйтесь подручными средствами, если автомобиль застрял;
- на зимней дороге тормозите плавно.
Уважаемые сумчане! Отправляясь зимой в дорогу, учитывайте предупреждения спасателей. При неблагоприятной погоде, если вашу поездку можно отложить или изменить маршрут на более безопасный, - сделайте это, чтобы предупредить возникновение чрезвычайных происшествий на дорогах.
Если с вами произошло ЧП - звоните по телефону 101, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.