Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі та виграти грант на розвиток вуличної культури

Загальний бюджет лоту в десять млн грн. буде розподілений між найкращими ідеями з усієї країни (від 100 тис. до 700 тис. грн на один проєкт).

Формати можуть бути різними: від відеороликів та графіті до фестивалей і концертів вуличних культур. Організатори до 15 січня чекають онлайн-заявок від представників брейкінгу, хіп-хопу, паркуру, стріт-футболу та стрітболу, скейтерів і ролерів, стріт воркауту, стріт денсерів та інших представників вуличної культури

До 15 січня будь-хто може заповнити онлайн-заявку і подати ідею. Авторів найкращих заявок запросять до навчання, де допоможуть перетворити ідеї на проєкти.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-заявки за посиланням.