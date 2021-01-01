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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:22205

Сумчан запрошують взяти участь у конкурсі та виграти грант на розвиток вуличної культури

Український культурний фонд (УКФ) в партнерстві з ГО «Центр вуличних культур» проводять перший в Україні конкурс ідей проєктів вуличної культури.

Загальний бюджет лоту в десять млн грн. буде розподілений між найкращими ідеями з усієї країни (від 100 тис. до 700 тис. грн на один проєкт).

Формати можуть бути різними: від відеороликів та графіті до фестивалей і концертів вуличних культур. Організатори до 15 січня чекають онлайн-заявок від представників брейкінгу, хіп-хопу, паркуру, стріт-футболу та стрітболу, скейтерів і ролерів, стріт воркауту, стріт денсерів та інших представників вуличної культури

До 15 січня будь-хто може заповнити онлайн-заявку і подати ідею. Авторів найкращих заявок запросять до навчання, де допоможуть перетворити ідеї на проєкти.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити онлайн-заявки за посиланням.

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