На Сумщине на каждом десятом предприятии нашли нарушения карантина За прошедшую неделю работники Управления Госпродпотребслужбы проверили в Сумской области 1031 объектов.

На 98 (9,51%) выявлены нарушения. Меры контроля противоэпидемических требований в условиях карантина проходили с 4 по 10 января. По результатам проверки было вынесено 74 предписаний и предложений, составлено 45 протоколов.

Больше всего нарушений было выявлено на объектах продовольственной торговли. Из 186 проверенных объектов на 31 (16,7%) были выявлены нарушения, по которым было составлено 6 протоколов.

Было также проверено 590 объектов непродовольственной торговли, на 22 (3,7%) выявлены нарушения, по 6 из них были составлены протоколы и вынесены 20 предписаний и предложений.

Из 53 проверенных заведений общественного питания, в 2 были выявлены нарушения.

Что касается сферы обслуживания, то из 36 проверенных парикмахерских, в 6 выявлены нарушения, составлено 2 протокола.

В перечень проверенных объектов также вошли 10 учреждения образования - в 2 были выявлены нарушения, даны 6 предложений, составлено 3 протокола.

Осуществлено 123 проверки на агропродовольственных рынках, из них 33 работали с нарушениями, составлено 29 протоколов, вынесено 14 предписаний и предложений.

Из 434 объектов сферы услуг (аптека, почта) в 4 выявлены нарушения, составлен 1 протокол, вынесено 3 предписания и предложения.