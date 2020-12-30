В Сумах спасатели оказали помощь девушке, которая случайно закрылась на балконе 12 января в 12:17 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи по ул. Засумская в г. Сумы.

На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что на одном из балконов 9-этажного жилого дома, на 2-м этаже находилась девушка, которая случайно закрылась и не могла самостоятельно попасть в квартиру. Спасатели с помощью выдвижной лестницы поднялись к ней и с помощью шанцевого инструмента, осторожно открыли балконную дверь.

Всего к оказанию помощи были привлечены 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.