В Сумской ОГА заявили, что дорожники приступили к уборке снега 127 единиц спецтехники и 190 работников облавтодора уже вышли на расчистку автодорог.

В целом по области к ликвидации последствий осложнения погодных условий готовы 1469 единиц основной техники, 869 единиц инженерной техники и 4726 работников учреждений, предприятий и организаций. В наличии 10800 тонн песчано-соляной смеси, 800 тонн соли, 40 тонн бензина, 130 тонн дизельного топлива.

1469 единиц основной техники, 869 единиц инженерной техники и 4726 работников учреждений, предприятий и организаций, сообщает Сумская ОГА.

Как сообщил директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, по состоянию на 11:00 13 января для расчистки на автодорогах задействованы 127 единиц специальной техники и 190 работников ГП «Сумской облавтодор».

Райгосадминистрациями и местными органами самоуправления сейчас принимаются меры для бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, дорожного хозяйства на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Также предполагается оперативное привлечение технических средств и людских ресурсов для проведения возможных аварийно-восстановительных и снегоуборочных работ на объектах жизнеобеспечения, автодорогах и квартальных дорогах в населенных пунктах.

Налажено взаимодействие и обмен информацией по мониторингу ситуации между облгосадминистрацией и ГП «Сумской облавтодор», Управлением Укртрансбезпеки в Сумской области, Управлением патрульной полиции в Сумской области, Управлением ГСЧС в Сумской области.

Напомним, что по оперативной информации Сумского областного центра по гидрометеорологии ухудшение погодных условий ожидается на территории области в период с 14 по 17 января, характеризующиеся снижением температуры воздуха ночью до 20 градусов мороза и днем до 17 градусов мороза, выпадением осадков в виде снега, ветром разных направлений от 5 до 10 м/с, и возможной гололедицей на дорогах.