Школа с Сумщины выиграла 20 тысяч в проекте «Healthy Schools» В 2020 году привычная школьная жизнь претерпела много изменений и ограничений.

Несмотря на это, ученики со всей Украины доказали, что они не готовы сидеть, сложа руки. Свою активность, креативность и энергичность школьники смогли проявить благодаря спортивному челленджу «Физическая культура» от проекта «Healthy Schools»: ради здоровых и радостных школьников».

Челлендж проходил с 16 ноября по 16 декабря 2020 года. За это время более 120 тысяч учащихся из 450 украинских школ проявили большой интерес к физкультуре, ведь каждая школа в среднем проводила около 7-8 активностей еженедельно! Креативными были и идеи участников - они устраивали танцевальные подвижные, школьные олимпиады и семейные спортивные занятия, участвовали в онлайн-тренировках, слушали познавательные лекции от фитнес-тренеров и даже организовывали творческие мероприятия, посвященные спортивным темам.

Из всех зарегистрированных школ-участниц полностью прошли программу 280, а 30 попали в онлайн-финал челленджа. Финалисты представили отчеты своих активностей экспертам - на основе них и были определены самые спортивные школы Украины.

I место (размер гранта - 35 000 грн) - Шепетовский УВК №1 (Хмельницкая область).

II место (размер гранта - 20 000 грн) - Шосткинская специализированная школа №13 (Сумская область)

III место (размер гранта - 15 000 грн) - Бериславское опорный заведение (Херсонская область).

Справка

«Healthy Schools: ради здоровых и радостных школьников» - уникальная социальная программа, которая реализуется Центром «Развитие КСО» при поддержке Mondelēz International Foundation. Программа имеет целью способствовать развитию здорового питания, физических активностей и сознательного отношения к собственному здоровью в 800 школах, привлекая 250000 детей по всей Украине в течение трех лет.