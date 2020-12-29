Сумской административный суд рассмотрел еще одно дело экс-мэра Конотопа Сегодня, 13 января, Сумской окружной административный суд рассмотрел избирательное дело № 480/345/21 по иску кандидата на должность городского головы г. Конотоп Артема Семенихина к Конотопской городской территориальной избирательной комиссии Конотопского района о признании действий противоправными и обязательстве совершить действия.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил исковые требования: признал противоправной бездеятельность Конотопской городской территориальной избирательной комиссии Конотопского района Сумской области по не утверждению текста избирательного бюллетеня в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 240 Избирательного кодекса Украины для голосования на повторных выборах городского головы г. Конотоп 24.01.2021; обязал Конотопскую городскую территориальную избирательную комиссию Конотопского района Сумской области в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 240 Избирательного кодекса Украины утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на повторных выборах городского головы г. Конотоп 24.01.2021. В удовлетворении остальных исковых требований отказано.