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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51185

На Сумщине в условиях повышения цен и тарифов перерасчет субсидии будет выполнен автоматическая

Об этом заявила сегодня во время брифинга заместитель директора Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации Людмила Мусияка.

По ее словам, в настоящее время на Сумщине субсидию получают более 154,2 тыс. домохозяйств или 36%, при этом средний размер начислений им за месяц составляет около 1800 грн. Это чуть больше, чем в среднем по Украине.

Для тех домохозяйств, которые уже получают субсидии, в случае изменения цен и тарифов на услуги, на оплату которых назначена субсидия, перерасчет будет осуществлен в срок без обращений граждан.

«Домохозяйства, которые ранее не пользовались субсидиями, но при росте затрат на коммунальные платежи им сложно оплачивать услуги, могут обратиться за оформлением субсидии: лично к должностному лицу территориальной громады, ЦПАУ, а также к органу социальной защиты населения в городах областного значения; дистанционно через вебсайт Минсоцполитики; заполнив заявление и декларацию и отправив ее по почте в орган социальной защиты населения», - отметила Людмила Мусияка.

Назначения жилищной субсидии и информирование заявителя о результатах рассмотрения документов происходит в срок до 10 дней или до 30 дней в исключительных случаях - если это требует составления акта обследования материально-бытовых условий проживания семьи и принятия соответствующего решения комиссией при местных органах власти.

«Если даже жители Сумщины обратятся в органы социальной защиты в феврале-марте, то они имеют право на получение субсидии с января», - отметила заместитель директора Департамента социальной защиты населения.

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