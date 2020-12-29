Юные сумские музыканты отличились на дистанционном конкурсе в Берлине Ученики детской музыкальной школы № 1 показали высокие результаты на Международном многожанровом дистанционном конкурсе «Рождественские звезды Германии», который состоялся в Берлине, сообщили в отделе культуры Сумского горсовета.

Успешными выступлениями завершили первый учебное полугодие воспитанники преподавателя отдела народных инструментов Людмилы Пивоваровой, которую наградили благодарностью за высокие профессиональные достижения в воспитании творческого потенциала участников и их подготовку к международному фестивалю.

Среди 900 участников из Украины, Молдовы, Израиля, Германии воспитанникам сумской музыкальной школы удалось получить диплом I степени (Назарий Пось), II степени (Серафим Ивженко) в номинации «Инструментальное исполнительство, солисты», и соответственно в своих возрастных категориях.

В номинации «Инструментальное исполнительство, ансамбли» лауреатом II степени стал ансамбль «Cantabile», III степени - ансамбль «Триолька».