В Сумах полицейские оперативно задержали мужчину, который ограбил 39-летнюю женщину Встреча со «старым» знакомым для жительницы Сум закончилась ограблением.

12 января на мобильный телефон 39-летней женщины позвонил мужчина, с которым она случайно познакомилась почти полгода назад и предложил встретиться. На что она согласилась. В указанное время «старый» знакомый заехал за ней на такси. Во время движения автомобиля женщина поняла, что он едет на выезд из города. Когда она спросила об этом своего собеседника, он схватил женщину за шею и, угрожая, потребовал отдать ему все ценные вещи, которые у нее есть.

Напуганная женщина отдала злоумышленнику золотые изделия и мобильный телефон.

После чего ее высадили из автомобиля, и автомобиль уехал в неизвестном направлении.

Добравшись до города, потерпевшая позвонила в полицию и предоставила приметы злоумышленника и транспортного средства.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники полиции быстро установили личность злоумышленника и задержали его в городе Сумы. Им оказался 26-летний ранее судимый житель Сум.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины «Грабеж».

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и решается вопрос об объявлении ему о подозрении. За содеянное молодому человеку грозит до шести лет разбавления свободы.

Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.