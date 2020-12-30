На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом 12 января в 19:15 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме по ул. Вокзальная в пгт Знобь-Новгородское.

О пожаре сообщил владелец. На место происшествия был направлен дежурный караул 42-го государственного пожарно-спасательного поста.

По прибытию было установлено, что горение происходит на чердаке, а огнем охвачено перекрытие на площади в 2 кв. м. Образовалась угроза распространения огня на остальные дома и еще один расположен рядом.

В 19:54 возгорание локализовали, а в 20:15 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.