На Сумщине внук убил бабушку и угнал авто Ахтырской местной прокуратурой сообщено о подозрении 38-летнему мужчине, который лишил жизни свою бабушку и пытался скрыться на угнанном авто.

Событие произошло 12 января в г. Тростянец. В тот день около 4:00 утра между бабушкой и внуком возник спор, во время которого мужчина нанес старушке несколько ударов. От полученных травм 79-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Пытаясь убежать, чтобы избежать ответственности, мужчина у соседнего дома заметил заведений автомобиль «Опель Астра», водитель которого как раз закрывал гараж. Подозреваемый сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Далеко убежать мужчине не удалось, так как его задержали сотрудники полиции.

В настоящее время задержанному уже сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Прокурор и следователь готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.