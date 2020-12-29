Сумские троллейбусы будут объезжать аварию Из-за ДТП, которое произошло на участке дороги по ул. Героев Сумщины, троллейбусы № 3 и № 4 будут курсировать по частично измененной схеме.

Они будут объезжать место аварии через Центральный рынок. Изменения временные и актуальны с 10:40 и до завершения оформления ДТП сотрудниками полиции, сообщает КП «Электроавтотранс».