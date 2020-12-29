В Сумах снова сбили пешехода на переходе В результате ДТП на улице Герасима Кондратьева в Сумах пострадал пешеход.

Утром 12 января на улице Герасима Кондратьева в Сумах, 62-летний житель Сумского района, управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате наезда 34-летний мужчина, житель Сум, получил травмы и был госпитализирован в ортопедическое отделение Сумской областной клинической больницы.

В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины начато досудебное следствие, в ходе которого и будут окончательно установлены причины и обстоятельства ДТП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.