Аграрии Сумщины получили 66,2 млн гривен из госбюджета за приобретение техники отечественного производства По информации областного Департамента агропромышленного развития, благодаря бюджетной программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей» направления «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства» в 2020 году аграрии Сумщины приобрели 650 единиц техники, сельскохозяйственных машин и оборудования на общую сумму 326,7 млн гривен.

Это способствовало существенному обновлению технической базы аграрного сектора региона. При этом сельскохозяйственным предприятиям Сумской области было перечислено 66,2 млн гривен частичной компенсации за понесенные расходы на приобретение новой техники.

Таким образом, Сумщина стала второй среди регионов Украины, получивших одну из крупнейших компенсаций от государства по этому направлению программы. В общем выплаты аграриям Украины в 2020 году для обновления технической базы достигли 1,46 млрд гривен. Благодаря этому сельскохозяйственными предприятиями и фермерами приобретено 14 946 единиц техники и оборудования на сумму более 3,6 млрд гривен.

Государственная программа финансовой поддержки по направлению «Частичная компенсация стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства» будет реализовываться и в 2021 году.