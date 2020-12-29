Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:49328

Участнику АТО с Донбасса купили квартиру за счет Ахтырского горбюджета

Участник АТО, переселенец с Донбасса купил квартиру, а ему компенсировали ее стоимость из бюджета.

Участник антитеррористической операции - внутренне перемещенных лицо, который состоял на учете на получение жилья или денежной компенсации с декабря 2018 года, встретил Новый 2021 год с хорошей новостью: на его специальный счет в банке перечислено денежную компенсации для приобретения жилья в сумме 781,3 тыс. грн.

За эти средства участником боевых действий приобретена квартира в одном из областных центров Украины.

На очереди находится еще один участник антитеррористической операции из числа внутренне перемещенных лиц.

Управлением социальной защиты населения Ахтырского городского совета по каждому заявителю проведен расчет размера денежной компенсации, учитывая количество членов семьи, опосредованную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для населенного пункта, в котором участник антитеррористической операции находится на квартирном учете, расходы, связанные с покупкой, оформлением права собственности на жилье и уплатой предусмотренных законом налогов и сборов, сообщает отдел персонифицированного учета УСЗН Ахтырского городского совета.

Общество

Новости

На Сумщине 43230 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:59
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
Сумские троллейбусы будут объезжать аварию
Сегодня 10:52
В Сумах снова сбили пешехода на переходе
Сегодня 10:32
В Сумах произошла авария с маршруткой
Сегодня 10:24
«Благодійна Україна – 2020»: сумчан запрошують до участі в конкурсі
Сегодня 10:07
Сумские коммунальщики жалуются на снегопад
Сегодня 09:56
Участнику АТО с Донбасса купили квартиру за счет Ахтырского горбюджета
Сегодня 09:49
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 09:44
На Сумщине полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве и угоне
Сегодня 09:37
На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался незаконно попасть в РФ
Сегодня 09:28
Ситуация с коронавирусом в Украине
Сегодня 08:29
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.