Участнику АТО с Донбасса купили квартиру за счет Ахтырского горбюджета Участник АТО, переселенец с Донбасса купил квартиру, а ему компенсировали ее стоимость из бюджета.

Участник антитеррористической операции - внутренне перемещенных лицо, который состоял на учете на получение жилья или денежной компенсации с декабря 2018 года, встретил Новый 2021 год с хорошей новостью: на его специальный счет в банке перечислено денежную компенсации для приобретения жилья в сумме 781,3 тыс. грн.

За эти средства участником боевых действий приобретена квартира в одном из областных центров Украины.

На очереди находится еще один участник антитеррористической операции из числа внутренне перемещенных лиц.

Управлением социальной защиты населения Ахтырского городского совета по каждому заявителю проведен расчет размера денежной компенсации, учитывая количество членов семьи, опосредованную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья для населенного пункта, в котором участник антитеррористической операции находится на квартирном учете, расходы, связанные с покупкой, оформлением права собственности на жилье и уплатой предусмотренных законом налогов и сборов, сообщает отдел персонифицированного учета УСЗН Ахтырского городского совета.