На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео) 12 января в 15:40 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Шевченко в с. Михайловка Бурынского района.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 23-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачено стены на площади до 3 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные здания.

В 16:10 возгорание локализовали, а в 16:53 - потратив на тушение около 1 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.