На Сумщине полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве и угоне Лишь несколько часов понадобилось сотрудникам полиции, чтобы разоблачить и задержать мужчину, который убил пенсионерку и завладел чужим транспортным средством.

Сегодня, около 4.00 часов утра, в Тростянце, 38-летний мужчина, нанес телесные повреждения своей 79-летней бабушке, с которой совместно проживал. От полученных травм женщина скончалась. Двумя часами позже, идя по одной из улиц города, злоумышленник увидел автомобиль «Опель», который стоял с заведенным двигателем, в то время как его 34-летний владелец закрывал ворота. Долго не раздумывая, правонарушитель сел в транспортное средство и, запершись в нем, уехал в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения полиции № 1 (г. Тростянец) обнаружили его в Тростянецком районе. Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Под процессуальным руководством местной прокуратуры ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» и ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины «Незаконное завладение транспортным средством». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.