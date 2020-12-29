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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине пограничники задержали украинца, который пытался незаконно попасть в РФ

12 января в непосредственной близости от госграницы в районе населенного пункта Нововасильевка, что в Середина-Будском районе, пограничный наряд при попытке незаконного пересечения российско-украинской границы задержал мужчину.

Информацию о намерении неизвестного незаконно пересечь государственную границу пограничники получили от местного жителя. Группа реагирования, которая немедленно выбыла на вероятное направление, обнаружила и задержала правонарушителя. Им оказался 53-летний гражданин Украины, житель соседней Черниговской области.

Задержанный пояснил правоохранителям, что он следовал к родственникам в РФ, однако, в связи с проведением в РФ карантинных мероприятий, решил незаконно пересечь границу вне установленных пунктов пропуска. Также пограничники установили, что в конце декабря прошлого года мужчина уже привлекался к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

Сейчас мужчина задержан для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины мужчине грозит административная ответственность по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Его дальнейшую судьбу решит суд.

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