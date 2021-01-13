Кому в Сумах отключат свет в среду? Филиал «Сумской городской район электрических сетей» АО «Сумыоблэнерго» сообщает о плановых отключениях электроэнергии 20 января.

Отключения связаны с ремонтным работами на воздушной линии электропередач. Во всех случаях после завершения работ напряжение подадут без предупреждения. Тел. для справок: 65-96-59, 0-800-300-247. График отключений на 20 января тут.