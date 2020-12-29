На Сумщине 43230 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 13 января в Сумской области 43230 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 159 человек (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Конотоп – 18, Конотопский р-н - 4, Краснопольский р н - 2, Кролевецкий р-н - 1, Липоводолинский р-н - 2, Недригайловский р-н - 2, Ахтырка - 2, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 22, Ромны - 4, Роменский р н - 1, Сумы - 70, Сумской р-н - 6, Тростянецкий р-н - 7, Шостка - 2, Ямпольский р-н - 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 564 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Путивльский р-н - 1, Сумы - 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 38053 человек, из них за минувшие сутки - 413 (Белопольский р-н – 22, Глухов - 11 Глуховский р-н - 2, Конотоп – 24, Краснопольский р-н - 11, Кролевецкий р-н - 6, Лебедин – 25, Липоводолинский р-н - 8, Недригайловский р-н - 33, Ахтырка - 6, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н – 16, Роменский р-н - 13, Середина-Будський р-н - 2, Сумы -183, Сумской р-н - 21 Шостка - 28).