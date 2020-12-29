Ситуация с коронавирусом в Украине 6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января 2021 года.

В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 2564 человека; летальных случаев - 195; выздоровело - 14503 человека; проведено тестирований за сутки - 59 931 (в том числе методом ПЦР - 35678, методом ИФА - 24253).

За все время пандемии в Украине заболело - 1130839 человек; выздоровели - 826 871 человек; летальных исходов - 20 214; проведено ПЦР-тестов - 5841502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев - 906 случаев;

- Винницкая область - 211 случаев;

- Волынская область - 143 случая;

- Днепропетровская область - 105 случаев;

- Донецкая область - 189 случаев;

- Житомирская область - 101 случай;

- Закарпатская область - 100 случаев;

- Запорожская область - 529 случаев;

- Ивано-Франковская область - 134 случая;

- Киев – 906;

- Киевская область - 280 случаев;

- Кировоградская область - 117 случаев;

- Луганская область - 228 случаев;

- Львовская область - 277 случаев;

- Николаевская область - 172 случая;

- Одесская область - 513 случаев;

- Полтавская область - 356 случаев;

- Ровенская область - 235 случаев;

- Сумская область - 159 случаев;

- Тернопольская область - 127 случаев;

- Харьковская область - 521 случай;

- Херсонская область - 141 случай;

- Хмельницкая область - 348 случаев;

- Черкасская область - 269 случаев;

- Черновицкая область - 165 случаев;

- Черниговская область - 83 случая.