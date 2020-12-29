Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 2564 человека; летальных случаев - 195; выздоровело - 14503 человека; проведено тестирований за сутки - 59 931 (в том числе методом ПЦР - 35678, методом ИФА - 24253).
За все время пандемии в Украине заболело - 1130839 человек; выздоровели - 826 871 человек; летальных исходов - 20 214; проведено ПЦР-тестов - 5841502.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев - 906 случаев;
- Винницкая область - 211 случаев;
- Волынская область - 143 случая;
- Днепропетровская область - 105 случаев;
- Донецкая область - 189 случаев;
- Житомирская область - 101 случай;
- Закарпатская область - 100 случаев;
- Запорожская область - 529 случаев;
- Ивано-Франковская область - 134 случая;
- Киев – 906;
- Киевская область - 280 случаев;
- Кировоградская область - 117 случаев;
- Луганская область - 228 случаев;
- Львовская область - 277 случаев;
- Николаевская область - 172 случая;
- Одесская область - 513 случаев;
- Полтавская область - 356 случаев;
- Ровенская область - 235 случаев;
- Сумская область - 159 случаев;
- Тернопольская область - 127 случаев;
- Харьковская область - 521 случай;
- Херсонская область - 141 случай;
- Хмельницкая область - 348 случаев;
- Черкасская область - 269 случаев;
- Черновицкая область - 165 случаев;
- Черниговская область - 83 случая.