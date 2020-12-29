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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:29214

Ситуация с коронавирусом в Украине

6409 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 января 2021 года.

В частности, заболели 187 детей и 367 медработников. Также за минувшие сутки госпитализировано - 2564 человека; летальных случаев - 195; выздоровело - 14503 человека; проведено тестирований за сутки - 59 931 (в том числе методом ПЦР - 35678, методом ИФА - 24253).

За все время пандемии в Украине заболело - 1130839 человек; выздоровели - 826 871 человек; летальных исходов - 20 214; проведено ПЦР-тестов - 5841502.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (906), Запорожской (529), Харьковской (521), Одесской (513) и Полтавской (356) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки: м. Киев - 906 случаев;

-  Винницкая область - 211 случаев;

-  Волынская область - 143 случая;

-  Днепропетровская область - 105 случаев;

-  Донецкая область - 189 случаев;

-  Житомирская область - 101 случай;

-  Закарпатская область - 100 случаев;

-  Запорожская область - 529 случаев;

-  Ивано-Франковская область - 134 случая;

-  Киев – 906;

-  Киевская область - 280 случаев;

-  Кировоградская область - 117 случаев;

-  Луганская область - 228 случаев;

-  Львовская область - 277 случаев;

-  Николаевская область - 172 случая;

-  Одесская область - 513 случаев;

-  Полтавская область - 356 случаев;

-  Ровенская область - 235 случаев;

-  Сумская область - 159 случаев;

-  Тернопольская область - 127 случаев;

-  Харьковская область - 521 случай;

-  Херсонская область - 141 случай;

-  Хмельницкая область - 348 случаев;

-  Черкасская область - 269 случаев;

-  Черновицкая область - 165 случаев;

-  Черниговская область - 83 случая.

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Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
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2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
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Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
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21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
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Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
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