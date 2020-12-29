Сумской суд отказал экс-мэру Конотопа Семенихину 12 января Сумской окружной административный суд рассмотрел избирательное дело № 480/346/21.

Дело по иску кандидата на должность городского головы г. Конотоп Артема Семенихина к Конотопской городской территориальной избирательной комиссии Конотопского района о признании противоправными действий Конотопской городской территориальной избирательной комиссии Конотопского района по лишения доверенного лица Семенихина А.Ю. - Демидовой Евгении Юлиановны прав, предусмотренных ч. 12 ст. 238 Избирательного кодекса Украины; обязательства Конотопской городской территориальной избирательной комиссии Конотопского района не препятствовать доверенному лицу Семенихина А.Ю. - Демидовой Евгении Юлиановне в реализации прав, предусмотренных ч. 12 ст. 238 Избирательного кодекса Украины.

По результатам рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщает сайт суда.