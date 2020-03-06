В Тростянце хотят построить биатлонный стадион уровня чемпионата мира

Глава Тростянецкой ОТГ Юрий Бова в эфире Суспильного рассказал о проекте нового биатлонного стадиона и о помощи государства, которую они хотят получить на реализацию проекта, пишет biathlon.com.ua.

«К сожалению, коронавирус влияет на многие сферы жизнедеятельности, в том числе и на биатлон, в том числе и на города. Бюджеты 2020 были очень скромные по всем населенным пунктам, в том числе и у нас. Мы фактически приостановили деятельность в этом направлении, в первую очередь, ожидая сегодня поддержки государства. Нам необходимо, чтобы государство сказало четко свою позицию: нужно развивать в Сумской области базу серьезного уровня, или, все же, надо, чтобы она была, скажем так, локального уровня? И тогда мы будем двигаться как-то своим путем или вместе с государством.

Создана концепция современного биатлонного центра, где можно будет принимать и чемпионат мира, и любые соревнования европейского уровня. Конечно, к этому надо идти примерно четыре года, и сам проект рассчитан на четыре этапа. Ближайшее, что можем сделать очень быстро – это переориентация согласно всем правилам стрельбища и, в принципе, через год-два можно принимать чемпионаты Украины на очень качественном уровне, не хуже, чем в Буковеле. Но, опять-таки, мы не услышали до сегодняшнего дня конкретику от Министерства молодежи и спорта: нужно или не нужно?

Федерация биатлона Украины говорит, что было бы очень хорошо, если бы был один стадион в Буковеле, а второй – на равнине, на Сумщине, в частности. И как раз по перепадам высот мы похожи на Контиолахти, а также трасса у нас очень похожа. Мы видели, какие проблемы были у наших сборников, когда они приехали в Финляндию, и когда они на ту контиолахтинскую стену не могли нормально взбираться. У нас фактически схожие условия и стены похожи (две штуки) на трассе. Возможно, это придало бы определенные тренировочные элементы для наших сборников.

Мы готовы: и город, как таковой, и депутатский корпус, который сформировался. Готовы поддерживать и развивать биатлон на Сумщине. Мы готовы быстро сделать необходимые проектные работы по стрельбищу, по трассе и фактически уже в течение 2021 двигаться дальше в его развитии.

Последние переговоры, которые были в Министерстве молодежи и спорта, нам дают надежду на то, что нас поддерживают и включат Тростянец в программу «ТОП-50 спортивных магнитов Украины». Мы подали все необходимые документы в министерство для того, чтобы включили несколько объектов по Тростянцу, потому что это действительно спортивный город на Сумщине и, в частности, на Слобожанщине. Футбол, плавательный бассейн, биатлонная база – все рядом в нескольких метрах друг от друга находится. Это очень удобно и дает нам определенные надежды. Но пока не услышит депутатский корпус позицию государства... Нам очень трудно что-то самим реализовывать, ведь понимаем возможности небольшого городка. У нас бюджет 280 000 000. Да, есть бюджет развития, который мы готовы выделять - несколько миллионов на это направление. Но нам нужна позиция государства. Мы готовы быть партнером в этом проекте.

За год можно сделать стадион полностью, провести на должном уровне соревнования, не хуже, чем в Буковеле провели. А юниоры у нас приезжают уже и сейчас, в эти условия, которые есть. 19-22 февраля у нас состоятся всеукраинские соревнования. Это молодежь, которая будет дальше тестировать нашу трассу. В общем, трассы отличные, все нормально в плане организации – мы не подведем. Потихоньку развиваем гостиничную инфраструктуру и т.д. Но, если мы говорим об инфраструктуре европейского уровня, к ней надо идти шаг за шагом. Мы готовы делать такие шаги вместе с государством, если оно нас поддержит».