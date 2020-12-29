Вице-президент Ассоциации футзала Сумщины стал отцом Сегодня, 12 января, в семье вице-президента Ассоциации футзала Сумщины Ярослава Песоцкого и его жены Инны родилась дочка.

На данный момент родители еще не определились с именем первенца, сообщает сайт АФС. Поздравляем счастливых родителей!