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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумщина получила экспресс-тесты на COVID-19 для первички: кому их будут делать?

Сумщина получила экспресс-тесты на антиген, которые определяют наличие коронавирусной инфекции в течение 15 минут.

Первая партия составила 7400 тестов. Об этом рассказал начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко, пишет Суспільне.

Так готовятся тестировать на уровне семейных врачей людей, у которых подозревают инфицирование коронавирусной инфекцией, контактных лиц и родственников.

С.Бутенко отметил: «Они уже - в областях. Сейчас буквально на днях поступают на все учреждения здравоохранения, в том числе первичного звена».

«Разработан проект распределения этих тестов, согласно позиции Минздрава и целесообразности их использования, основным получателем будет первичное звено, потому что основное назначение этого теста - быстрое определение наличия антигена в тех заведениях и в тех местах, которые труднодоступны для проведения ПЦР», - говорит заместитель начальника управления здравоохранения Сумской ОГА Галина Хомета.

На вопрос, почему возникла задержка с распределением, ответила: «В процессе территориальной реформы учреждения здравоохранения изменили названия. Чтобы документы прошли юридически правильно, мы уточняем названия».

По словам Сергея Бутенко, протестировать пациентов амбулаторно можно будет как непосредственно в поликлинике, так и дома: семейным врачом или мобильной бригадой. Как рассказали в двух сумских центрах первичной медико-санитарной помощи, им эти тесты еще не поступили. Когда получат, тогда и будет алгоритм действий.

«Пациентам, обратившимся с подозрением на коронавирус, признаками ОРВИ или пневмонии, пациентам, которые подлежат плановой госпитализации, или которые были с больными в контакте, - этим людям будут делать в амбулаториях. Бригада будет выезжать к маломобильным пациентам», - говорит и. о. директора центра первичной медико-санитарной помощи №1 Алла Оводенко.

К кому именно будут приезжать домой, рассказала заместитель директора центра первичной медико-санитарной помощи №2 Людмила Цюкало: «Дома забор материалов будут делать людям, которые достигли 65 лет и старше, с инвалидностью 1 и 2 группы, тем, кто не может самостоятельно передвигаться и детям до 10 лет. Выезжать будет врач для осмотра и одновременного забора материала».

Экспресс-тесты покупали за государственный счет, сказал Сергей Бутенко. Первая партия составила около 40 000 единиц. В течение ближайшей недели, по словам Галины Хометы, их развезут по области.

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