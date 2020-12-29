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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах 7 млн грн от продажи стадиона «Юбилейный» пойдут на выплату долгов бывшим машиностроителям

Деньги от продажи сумского стадиона «Юбилейный», который принадлежал одному из предприятий Сумского НПО, поступили на счет исполнительной службы.

Об этом рассказали 12 января в управлении юстиции, пишет Суспільне.

Напомним: продали стадион на торгах за 8,12 млн гривен. Новым владельцем стала агрофирма из Белопольского района «Північ Агро Сервіс».

«Поступили средства на счет органа государственной исполнительной службы в полном объеме, за исключением за услуги СЕТАМ, за реализацию. Проводится их распределение. У нас находится около 4000 производств на сумму 179 млн грн. Это только по заработной плате. Торги состоялись 30 декабря. Были достаточно ожесточенными, поскольку продолжались более 2 часов. Три участника сделали 49 ставок и подняли стоимость этого стадиона», - говорит и.о. начальника управления принудительного исполнения решений исполнительной службы в Сумской области Марина Рудь.

По ее словам, долги по зарплате возмещаются в автоматическом режиме в зависимости от очередности обращения бывших работников в исполнительную службу с заявлениями о принудительном взыскании средств.

За свои услуги по организации Интернет-аукциона государственное предприятие СЕТАМ взяло 5% стоимости объекта - это 406 тыс. гривен. На зарплату бывшим работникам НПО перечислят 7,714 млн гривен за минусом налогов. С 2018 года исполнительная служба, по словам Марины Рудь, перечислила 40 млн гривен долгов по зарплате работникам СНПО от реализации имущества предприятия. А с 2019 года полиция прислали 10 заявлений на открытие уголовного производства за невыполнение решений судов.

Специалист отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко подтвердил факт открытия уголовных дел по заявлениям исполнительной службы по Сумскому НПО. Сказал: ни одно из них в суд еще не направлено, а вот их точное количество подсчитывают.

В декабре 2020 года Нацполиция возбудила уголовное дело по статьям «злоупотребление властью» и «растрата имущества» о продаже стадиона «Юбилейный», относительно исполнительной службы. Там считают, что действовали законно.

Представитель СНПО Светлана Шовкопляс 12 января комментариев не предоставила. 6 января от предприятия Суспільне письмо, в котором машиностроительное объединение считает продажу стадиона рейдерским захватом.

Какие планы у нового владельца стадиона - агрофирмы «Північ Агро Сервіс» - узнать не удалось. Основатель предприятия - Сергей Бондаренко - на звонки не отвечал.

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