В Сумах племянник облил тетю ацетоном и сжег дом (+видео) В Сумах экипаж патрульных получил сообщение об угрозе физической расправой, согласно которому заявительница просила срочно направить патрульных в переулок Чугуевский, где, по ее словам, племянник облил ее ацетоном и почти поджег.

За считанные минуты стражи порядка были на месте происшествия. Первое, что они увидели, - охваченный огнем дом. Вызвав спасателей, патрульные бросились внутрь, ведь там, вероятно, находились люди.

Первого из дома инспекторы вывели мужчину. Он был весь черный от копоти и тяжело дышал. Его тут же передали медикам, которые тоже прибыли на вызов. Гражданин также сообщил, что в помещении есть маленький ребенок. Патрульные увидели женщину с ребенком на руках в окне между первым и вторым этажом. Стражи порядка разбили окно и помогли выбраться им из охваченной пламенем квартиры на улицу.

Далее, с другой стороны дома, полицейские обнаружили еще одного человека, который наблюдал за происходящим. Как выяснили патрульные, именно этот 27-летний гражданин из-за ссоры со своей тетей облил ее ацетоном. А когда она схватила свою 3 летнюю внучку и закрылась в соседней комнате, поджег дом. Его сразу задержали.

Всех спасенных людей осмотрели врачи. Их жизни и здоровью ничего не угрожало.

Спасатели ликвидировали возгорание квартиры. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.