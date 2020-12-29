Глава Сумской ОГА вернулся к работе после выздоровления от COVID-19 На лечение у него ушло три недели.

А сегодня, 12 января, глава облгосадминистрации Василий Хома уже провел совещание, на которое были приглашены руководители АО «Сумыоблэнерго», ООО «Энера-Сумы» и АО «Сумыгаз». Во время совещания активно обсуждали вопрос тарифов на энергоносители.

Глава облгосадминистрации отметил, что на Сумщине уже давно назрела необходимость модернизации газовых и электросетей, на которую нужны средства. Эти деньги и заложены в тарифы. Но, подчеркивает Василий Хома, все должно происходить открыто и прозрачно. Люди должны понимать, за что платят и почему платят именно столько. Так рынок энергоносителей наконец будет функционировать без искажений и без лишней социальной напряженности.

По итогам совещания Василий Хома призвал всех присутствующих наладить эффективную коммуникацию с общественностью и разъяснять потребителям каждый шаг по формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги, пишет сайт ОГА.

То есть о снижении тарифов речь не идет…