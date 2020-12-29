В Сумах не будут разворачивать пункты обогрева из-за карантина С 13 января по прогнозам синоптиков в Сумской области ожидаются снегопады и мороз. Но в Сумах не планируют разворачивать пункты обогрева из-за карантина.

«13 января погода ухудшится. Ее будет определять южный циклон. Днем мы ожидаем значительный снег, метель. Ветер - восточный: 9-14 метров в секунду. Температура в течение суток - минус 2-7 °C. 14-15 января будет небольшой снег, понижение температуры – минус 5-10 °C. 16-17 января также продолжится снижение температуры. Температура составит минус 12-17 °C», - говорит синоптик первой категории Ольга Шевцова.

Открывать пункты обогрева, рассказала исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Сумского городского совета Наталья Кипенко, в Сумах не будут, потому что карантин, пишет Суспільне.

«На сегодняшний день заведения работают в режиме повышенной готовности, в усиленном режиме из-за эпидемиологической ситуации с заболеваемостью COVID-19. Поэтому люди, которые обращаются в лечебные учреждения всегда у нас получают медицинскую помощь, им никогда не откажут в медицинских услугах. Но просто погреться - это немного не та ситуация», - говорит чиновница.

Сейчас мобильные пункты обогрева хранят на складах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Выставлять их будут в случае необходимости. Где разворачивать пункты обогрева и когда, решать на местах.

По информации спасателей с начала 2021 года на Сумщине два человека умерли от переохлаждения и две - получили термотравмы.