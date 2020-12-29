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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:43384

Благодаря неравнодушным сумчанам патрульные вернули в пансионат пожилую женщину

11 января, около 20.00, на линию 102 позвонил заявитель и сообщил, что из пансионата ушла и до сих пор не вернулась 65-летняя женщина.

Он очень волновался за нее, ведь она имела нарушения памяти. Понимая, что за такое короткое время женщина не могла далеко уйти, патрульные полицейские Наталья Денисенко и Андрей Литвиненко оперативно начали обследовать дворовую территорию возле пансионата. В это время заявитель искал гражданку на улице Роменской.

Уже через несколько минут стражи порядка получили информацию, что на одной из остановок на улице Роменской, неравнодушные сумчане обнаружили растерянную пожилую женщину. Прибыв на место выяснилось, что это и была искомая женщина. Ее доставили в пансионат.

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