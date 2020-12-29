Как в прошлом году называли детей на Сумщине? Прошлый год оставил каждому разные воспоминания, однако одними из самых приятных и незабываемых всегда будут те, что связаны с рождением ребенка.

По словам руководительницы Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Сумы) Ирины Свистун, специалисты юстиции в течение 2020 года зарегистрировали более 20 тысяч рождений. В частности, на Полтавщине было выдано почти 9000 свидетельств, на Сумщине зарегистрировано более 6000 рождений, а на Черниговщине общее количество выданных первых документов малышей составила около 6000.

Интересно, что в трех областях самыми употребляемыми именами были София, Виктория, Полина, Анна, Артем, Богдан, Максим и Михаил.

Вместе с тем, прослеживалась тенденция к выбору нетрадиционных и экзотических имен. Например, сумчанам давали такие редко употребляемые имена: Агата, Афан, Лейла, Мариам, Лия, Ника, Дамир, Лука, Омар и Натан.