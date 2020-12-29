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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:45662

В Сумах коммунальщики игнорируют распоряжения мэра

Представитель общественного движения урбанистов Владимир Ведмедев сообщил, что несмотря на заявление городского головы Александра Лысенко, о том, что во время локдауна общественный транспорт должен курсировать без изменений и в соответствии с графиками, на самом деле ситуация с транспортом критическая.

"Наша мобильная группа вчера 11 января 2021 года проверила, как курсирует транспорт КП "Электроавтотранс" с Роменской. Итак, согласно графику буднего дня с остановки "Педуниверситет" в направлении центра должен быть рейс в 18:32. Этот рейс не осуществлялся. Следующий рейс должен был быть в 18:44, он также отсутствовал. И только следующий за ним рейс в 18:55 выполнялся. Таким образом, общее время ожидания от предыдущего рейса в начале шестого часа составило около сорока минут.

Как вы считаете, приемлемо ли такое ожидание?

Альтернатива в виде частного перевозчика по маршруту № 55 в том же направлении тоже отсутствовала. Несмотря на то, что около 18.35 маршрутный автобус проезжал вдоль остановки, пассажиров он не брал и ехал минуя остановку с погашенным светом, очевидно, съехав с рейса.

Водитель троллейбуса, выполнявший рейс в 18:55, четко придерживался карантина, беря пассажиров только в количестве имеющихся сидячих мест.

А поскольку предыдущий рейс был около сорока минут назад, то количество желающих попасть в салон было в несколько раз большим, чем количество посадочных мест, что сразу же привело к конфликтным ситуациям. Так, водителю пришлось выгонять "лишнюю" женщину из салона, объясняя, что у него нет 17 тысяч гривен на уплату штрафа.

Таким образом, как мы видим, заявления городского головы, что общественный транспорт должен курсировать без изменений и согласно графиков, которые широко распространены СМИ, не соответствуют реальному положению вещей и в очередной раз рассчитаны на собственный самопиар, построение имиджа "защитника интересов горожан" и на людей просто не пользующихся общественным транспортом".

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