На Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом вдвое ниже порогового уровня Во время брифинга 12 января начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко сообщил, что на Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом составляет 207 на 100 тыс. населения.

При пороговом уровне - 453 человека на 100 тыс. населения. «Сейчас в области болеет ОРВИ и гриппом 2211 человек, среди которых 969 человек или 43% - дети. В стационарах области лечится 77 человек, в том числе 36 детей», - сообщил Сергей Бутенко.