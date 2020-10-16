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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:24461

На Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом вдвое ниже порогового уровня

Во время брифинга 12 января начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко сообщил, что на Сумщине заболеваемость ОРВИ и гриппом составляет 207 на 100 тыс. населения.

При пороговом уровне - 453 человека на 100 тыс. населения.

«Сейчас в области болеет ОРВИ и гриппом 2211 человек, среди которых 969 человек или 43% - дети. В стационарах области лечится 77 человек, в том числе 36 детей», - сообщил Сергей Бутенко.

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