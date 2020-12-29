В Сумской ОГА пообещали вакцину от коронавирусной инфекции в феврале-марте Как сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко, будут созданы специальные мобильные бригады, которые будут прививать население от COVID-19.

По словам Сергея Бутенко, мобильные бригады, которые сейчас задействованы для проведения тестирования, согласно декабрьскими изменениями в протокол Минздрава лечения COVID-19 передадут эту функцию семейным врачам. А на их базе будут созданы мобильные бригады для проведения вакцинации населения. Сейчас этот вопрос прорабатывается.

Напомним: в декабре прошлого года оперативный штаб Минздрава утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ. Цель этого плана - в течение 2021-2022 гг. охватить вакцинацией от COVID-19 не менее 50% населения Украины (20 млн человек).