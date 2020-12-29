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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:08536

Семейные врачи на Сумщине должны проводить тестирование на COVID-19

По словам начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергея Бутенко, это определено декабрьскими изменениями в протокол лечения коронавирусной инфекции.

По его словам, в связи с изменениями в нормативно-правовой базе, которые зафиксированы в приказе Минздрава № 504 «Об утверждении Порядка предоставления первичной медицинской помощи», с 22 декабря 2020 года отбор материалов у больных или подозрением на COVID-19 для тестирования и их транспортировки в лабораторный центр является составной частью медицинских услуг поставщика первичной медицинской помощи.

Также к стандарту первичной медицинской помощи добавили скрининговое обследование, а именно - тестирование методом экспресс-диагностики - быстрый тест на антиген, результат которого можно получить за 15 минут.

Сейчас в Сумскую область поступили быстрые тесты, которые закуплены за средства государственного бюджета. Они будут распределены между всеми учреждениями здравоохранения, в том числе - заведениями первичного звена.

Сергей Бутенко также рассказал об алгоритме действий в случае, когда больной не может добраться до семейного врача.

«Сегодня каждая амбулатория имеет санитарные автомобили, приобретенные за государственные средства. Поэтому семейный врач имеет все условия для того, чтобы добраться до таких пациентов. С этим вопросов не должно возникать», - отметил чиновник.

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