В Сумах горела легковушка (видео) Возгорание произошло сегодня, 12 января, неподалеку от аэропорта.

Возгорание было очень сильным, на вызов прибыли спасатели и патрульная полиция.

По предварительной информации, женщина-водитель пыталась завести машину, как вдруг машина начала дымить, пишет СТС.