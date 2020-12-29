В Тростянце пожарные спасли лес от возгорания 11 января в 16:39 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорания мусора на открытой территории по ул. Лунина в г. Тростянец.

На место происшествия был направлен дежурный караул 24-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 160 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на лесные насаждения, расположенные рядом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который был расположен на расстоянии 1,5 км от центра горения.

В 18:20 возгорание локализовали, а в 19:00 - потратив на тушение около 7,5 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 3 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.