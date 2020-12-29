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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:595718

В Сумах будут судить организатора порностудии и двух порноактрис

Сумской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора порностудии.

По данным следствия, 23-летний житель Великописаревского района в съемной квартире в центре г. Сумы обустроил студию, где молодые девушки общались в режиме онлайн и предоставляли соответствующие виртуальные услуги клиентам. В частности, задокументировано подобную противоправную деятельность двух сумчанок, одной из которых 19, а другой 18 лет.

Во время обысков правоохранители изъяли техническое оборудование и принадлежности, которые использовалось для изготовления и распространения порнографического контента. В отношении указанных девушек в суд уже направлено обвинительные акты.

Действия трех обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 301 (изготовление и распространение видеопродукции порнографического характера по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Деятельность порностудии прекращено в сентябре 2020 года ОБЗПТЛ и следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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