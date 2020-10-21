Ситуация с коронавирусом в Украине

В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников.
Также за прошедшие сутки
госпитализовано - 1092 человека;
летальних случаев - 184;
выздоровели - 15951 человек;
проведено тестирований за сутки -
41682 (в частности методом ПЦР -
23873, методом ИФА - 17809).
За все время пандемии в Украины
заболели - 1124430 человек;
выздоровели - 812368 человек;
летальных случаев - 20019;
проведено ПЦР-тестов - 5805824.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
м. Киев - 898 случаев;
Винницкая область - 121 случай;
Волынская область - 99 случаев;
Днепропетровская область - 267 случаев;
Донецкая область - 160 случаев;
Житомирская область - 72 случая;
Закарпатская область - 134 случая;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано - Франковская область - 66 случаев;
Киевская область - 284 случая;
Кировоградская область - 76 случаев;
Луганская область - 47 случаев;
Львовская область - 312 случаев;
Николаевская область - 52 случая;
Одесская область - 315 случаев;
Полтавская область - 520 случаев;
Ровенская область - 132 случая;
Сумская область - 152 случая;
Тернопольская область - 83 случая;
Харьковская область - 275 случаев;
Херсонская область - 73 случая;
Хмельницкая область - 18 случаев;
Черкасская область - 306 случаев;
Черновицкая область - 184 случая;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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