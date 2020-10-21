Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:08718

Ситуация с коронавирусом в Украине

5116 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 12 января 2021 года.

В частности, заболели 131 ребенок и 309 медработников.

Также за прошедшие сутки

 госпитализовано - 1092 человека;

 летальних случаев - 184;

 выздоровели - 15951 человек;

 проведено тестирований за сутки -

41682 (в частности методом ПЦР -

23873, методом ИФА - 17809).

За все время пандемии в Украины

 заболели - 1124430 человек;

 выздоровели - 812368 человек;

 летальных случаев - 20019;

 проведено ПЦР-тестов - 5805824.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (898), Полтавской (520), Запорожской (463), Одесской (315) и Львовской (312) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

м. Киев - 898 случаев;

Винницкая область - 121 случай;

Волынская область - 99 случаев;

Днепропетровская область - 267 случаев;

Донецкая область - 160 случаев;

Житомирская область - 72 случая;

Закарпатская область - 134 случая;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано - Франковская область - 66 случаев;

Киевская область - 284 случая;

Кировоградская область - 76 случаев;

Луганская область - 47 случаев;

Львовская область - 312 случаев;

Николаевская область - 52 случая;

Одесская область - 315 случаев;

Полтавская область - 520 случаев;

Ровенская область - 132 случая;

Сумская область - 152 случая;

Тернопольская область - 83 случая;

Харьковская область - 275 случаев;

Херсонская область - 73 случая;

Хмельницкая область - 18 случаев;

Черкасская область - 306 случаев;

Черновицкая область - 184 случая;

Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общество CoVID-19 Пандемия

По тематике

На Сумщине выявлено 152 новых случая инфицирования COVID-19: подробности
Сегодня 08:54

На Сумщине выявлено 152 новых случая инфицирования COVID-19: подробности

Состоянию на 12 января 2021 года в Сумской области 43071 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Почему городская ПЦР-лаборатория до сих пор не работает
Вчера 12:06

Почему городская ПЦР-лаборатория до сих пор не работает

Городской глава Сум Александр Лысенко в понедельник во время традиционного аппаратного совещания сообщил, что городская власть применит все возможные двигатели...

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности
Вчера 09:26

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности

Состоянию на 11 января 2021 года в Сумской области 42919 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Минздрав опубликовал обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон
06.01.2021 09:00

Минздрав опубликовал обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон

В первые дни 2021 обновился список стран, которые являются безопасными для поездок и тех, от посещения которых лучше воздержаться....

В Украине снова антирекорды по COVID-19
21.10.2020 09:15

В Украине снова антирекорды по COVID-19

По состоянию на утро 21 октября в Украине диагностировали 315826 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество...

Новости

На Сумщине выявлено 152 новых случая инфицирования COVID-19: подробности
Сегодня 08:54
Кібець Ростик: рецидив. Терміново потрібна допомога!
06.01.2021 16:23
Вице-президент Ассоциации футзала Сумщины стал отцом
Сегодня 21:41
Сумщина получила экспресс-тесты на COVID-19 для первички: кому их будут делать?
Сегодня 21:30
В Сумах 7 млн грн от продажи стадиона «Юбилейный» пойдут на выплату долгов бывшим машиностроителям
Сегодня 19:50
В Сумах племянник облил тетю ацетоном и сжег дом (+видео)
Сегодня 19:39
Глава Сумской ОГА вернулся к работе после выздоровления от COVID-19 1
Сегодня 19:27
В Сумах не будут разворачивать пункты обогрева из-за карантина
Сегодня 19:21
Нардеп от Сумщины - среди злостных прогульщиков в ВР
Сегодня 18:05
Сумской Центр досуга молодежи приглашает в Карпаты
Сегодня 17:50
Благодаря неравнодушным сумчанам патрульные вернули в пансионат пожилую женщину
Сегодня 17:43
Кому в Сумах отключили воду?
Сегодня 17:31
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Душа (Піт Доктер, 2020)
Душа (Піт Доктер, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 12.30; 16.00; 3D: 10.15; 14.15; 18.30
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Сімейка Крудсів 2: Нова ера (Джоел Крофорд, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.30; 12.00; 14.00; 14.30; 3D: 12.30; 16.30; 19.00
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Казка старого мельника (Олександр Ітигілов, 2016)
Кино Планета Кино
12.15
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Безславні кріпаки (Роман Перфільєв, 2020)
Кино Планета Кино
21.00
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Перше Різдво (Сальво Фікарра, Валентино Піконе, 2019)
Кино Планета Кино
16.30
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Відчайдушні втікачі (Альбер Дюпонтель, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.00; 18.15
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Різдво кота Боба (Чарльз Мартін Сміт, 2020)
Кино Планета Кино
2D: 10.15; 19.00

Фото

24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.