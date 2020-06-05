На Сумщине выявлено 152 новых случая инфицирования COVID-19: подробности Состоянию на 12 января 2021 года в Сумской области 43071 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 152 человек (Белопольский р-н - 8, Великописаревский р-н - 1, Недригайловский р-н – 21, Путивльский р-н – 26, Сумы - 78, Сумской р-н - 6, Тростянецкий р-н - 9, Шостка - 3)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 560 летальных случая, из них за минувшие сутки - 10 (Белопольский р-н 1, Недригайловский р-н – 1, Путивльский р-н – 1, Сумы - 6, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 37640 человек, из них за минувшие сутки - 312 (Великописаревский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 10, Лебедин - 45, Лебединский р-н - 3, Недригайловский р-н - 11 Ахтырка - 3, Ахтырский р-н - 1, Путивльский р-н - 47, Сумы - 115, Сумской р-н - 20, Тростянецкий р-н - 20, Шостка - 31, Ямпольский р-н - 5).

По состоянию на 12 января количество инфекционных коек в учреждениях здравоохранения первой очереди области насчитывается 1744 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19. За исключением детских, занятые больными - 458 коек, что составляет 28,1%, кроме того пациентами с подозрением на COVID-19 - 121 коек. Общее количество детских кроватей - 115, заняты больными - 1, что составляет 0,9%, заняты пациентами с подозрением на COVID-19 - 12 коек. Всего в учреждениях резерва области насчитывается 195 коек, которые определены для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19.